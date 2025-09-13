Beşiktaş’ın konuğu Başakşehir! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Kritik maç öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu. Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov
Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.
Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.
SERGEN YALÇIN, 1386 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖNÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.
Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.
Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
BEŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da kalesinde gol gördü.
Bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yiyen Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şöyle:
Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 12 gol kaydederken, kalesinde ise 14 gol gördü.
Öte yandan, Beşiktaş oynadığı son 2 resmi maçta da (Lausanne ve Corendon Alanyaspor) gol atamadı.
RIDVAN YILMAZ 1224 GÜN SONRA "DOLMABAHÇE"DE
İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.
Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.