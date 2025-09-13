Dünyanın son maçı gibi oynayacağız

Trabzonspor'un, İngiliz ekibi Manchester United'dan kiraladığı ve önceki gün şehre getirdiği yeni kaleci Andre Onana, ilk röportajını verdi. Sıcak karşılama için taraftara teşekkür eden Kamerunlu file bekçisi, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu mümkün kılan taraftarlara teşekkür ediyorum. Beni karşılama şekilleri harikaydı. Onlara gerçekten minnettarım ve aldığım karşılama çok sıcak oldu. İndiğim andan itibaren bunu hissettim" dedi. Ligde yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında kaleyi koruması beklenen 29 yaşındaki eldiven, "Sanki dünyanın son maçı gibi oynamalısın, biz de öyle yapacağız. Böyle maçlara alışığız. Sahada her şeyimizi vereceğiz ve biliyorum taraftarlarımız bizi destekledikçe daha da güçlü olacağız" şeklinde konuştu.

GELMEDEN ÖNCE MARC BARTRA İLE KONUŞTUM

Şehir hakkında ilk izlenimlerini de paylaşan Onana, şöyle devam etti: "Trabzon'da daha önce oynamış bir oyuncuyla konuştum, Marc Bartra... Şehir hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Uçaktan bakıyordum, her şey harika görünüyordu. Ama tabii henüz şehir hakkında fazla şey bilmiyorum. Heyecanlıyım ve burada olmayı dört gözle bekliyorum."

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ KALECİSİ

Manchester United'dan kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Andre Onana, 25 milyon Euro piyasa değeriyle ligin en değerli kalecisi konumuna yerleşti. Listenin ikinci sırasında Fenerbahçe'nin yeni 1 numarası Ederson 20 milyon Euro değerle yer alırken, üçüncü sırada ise Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro piyasa değeriyle bulunuyor.

FATİH TEKKE'DEN TEDESCO HAZIRLIĞI

LİGDE 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarın Kadıköy'de F.Bahçe'yi devirip namağlup devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Tedesco'nun oyun felsefesi üzerine çalışan ve analizlerini bunun üstünden yürüten Tekke, rakibin farklı oyun dizilişi ihtimalleri konusunda plan yapıyor.

TRABZON HASRETİ BİTİRME HEDEFİNDE

SÜPER Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 2024 ve 2025 yıllarında kazanamayan Trabzonspor, yarın oynayacağı müsabakada hasretini sonlandırmak istiyor. En son 4 Kasım 2023'te F.Bahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen bordo-mavililer, daha sonra bu ekiplerle oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Fırtına üç büyüklere karşı olan kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.