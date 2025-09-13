Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbulspor, Ümraniyespor'u farklı geçti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mücahid Adem Çelebi, Sabri Öğe

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Dk. 72 Yunus Bahadır), Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 78 Vefa Temel), Vorobjovas, Mamadou (Dk. 60 Sambissa), Loshaj (Dk. 78 Cham), Abdullah Aydın (Dk. 72 İsa Dayaklı), Yusuf Ali Özer, Krstovski

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül (Dk. 87 Yusuf Deniz Şaş), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk. 87 Kosoko), Soukou, Hoti (Dk. 62 Barış Ekincier), Benny, Bardhi

Goller: Dk. 19 ve 42 Krstovski, Dk. 52 Loshaj, Dk. 90+2 Vefa Temel (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 58 Abdullah Aydın (İstanbulspor)

