Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçında kazanan yok!

1. Lig'in 5. hafta maçında Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere bitti.

Bandırmaspor'un golünü Douglas Tanque, Keçiörengücü'nün golünü ise İbrahim Akdağ kaydetti. Bu sonucun ardından Bandırmaspor ligdeki puanını 8'e yükseltti. Keçiörengücü ise 5 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Bandırmaspor, Serikspor'a gidecek. Keçiörengücü, Bodrum'u konuk edecek.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Türkmen), Bacuna, Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 58 Topalli), Tanque

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan), Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Hakan Bilgiç, Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Diouf (Dk. 90+3 Haqi Osman)

Goller: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 27 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)