Ezber değil sıra dışı!

Beşiktaş, milli ara dönüşü Başakşehir'i 2-1 yenerken futboluyla gelecek için umut verdi. Siyah-beyazlıların performansında teknik direktör Sergen Yalçın'ın dokunuşları etkili oldu.Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçının aksine bu kez Kartal Kayra'yı değil, Salih Uçan'ı tercih ettiOyundan alınana kadar ortaya koyduğu futbolla hocasının güvenini boşa çıkarmadı.Beşiktaş, dirençli Başakşehir karşısında önde baskılı ve hücum odaklı bir oyun ortaya koydu.Dolmabahçe'de ilk ve son düdük arasında tempo hiç düşmedi.Takım 1-0 geriye düştüğünde tecrübeli çalıştırıcının ilk hamlesi Rafa Silva'yı kenara alıp, Cengiz'i oyuna sokmak oldu.Golden 8 dakika sonra da santfor Abraham'ı kenara çekip Rashica'yı kanada koydu ve Toure'yi merkezde oynattı.55'te oyuna giren Demir Ege ile 73'te sahaya adım atan Cengiz Ünder, maçın sonucunu tayin eden isimler oldu.Beşiktaş'taki ilk dönemiyle birlikte takımın başında 81. maçına çıkan Sergen Yalçın 46. galibiyetine imza attı. 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 10 da beraberlik elde etti.Sergen Yalçın'ın geçmişte "dediği Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta transferin tartışmalı isimleri arasındaydı. Tecrübeli hoca, ilk sınavında Tüpraş Stadyumu'na çıkacak olan öğrencisiyle maç günü tesiste bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusuna, ikinci yarıda süre vermeyi planladığını söyleyen Yalçın, Cengiz'den rahat olmasını, sadece sahaya konsantre olmasını istedi vediyerek moral verdi. Deneyimli futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk maçında galibiyeti getiren gole imza attı. Maç sonu taraftarların adını bağırıp üçlü çektirmesiyle moral ve motivasyon açısından tamamen kendine geldi.Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Salih Uçan'ın MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun, uyluk arka adale ile tendonunda gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Salih'in 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta yıldız oyuncunun kasti bir harekette bulunmadığını, VAR ve orta hakemin niyet okuduklarını düşünüyor. Siyah-beyazlılar, bu nedenle kırmızı karta itiraz etme kararı aldığı bildirildi.