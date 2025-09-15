Ezber değil sıra dışı!

Beşiktaş, milli ara dönüşü Başakşehir'i 2-1 yenerken futboluyla gelecek için umut verdi. Siyah-beyazlıların performansında teknik direktör Sergen Yalçın'ın dokunuşları etkili oldu.
1- SALİH UÇAN HERKESİ ŞAŞIRTTI!
Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçının aksine bu kez Kartal Kayra'yı değil, Salih Uçan'ı tercih etti. 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıkan Salih, rakibin mutlak bir golünü önledi.
Oyundan alınana kadar ortaya koyduğu futbolla hocasının güvenini boşa çıkarmadı.
2- ÖNDE BASKI VE HÜCUM FUTBOLU
Beşiktaş, dirençli Başakşehir karşısında önde baskılı ve hücum odaklı bir oyun ortaya koydu. Topa %53 oranında sahip olan Kartal, 1.87 gol beklentisi, 21 şut, 1 direk, 2 kaçan net fırsat, 10 korner ve 48 kez de rakip ceza sahasına girme istatistikleriyle maçı tamamladı.
Dolmabahçe'de ilk ve son düdük arasında tempo hiç düşmedi.
3- SATRANÇ OYNAR GİBİ YÖNETTİ
Takım 1-0 geriye düştüğünde tecrübeli çalıştırıcının ilk hamlesi Rafa Silva'yı kenara alıp, Cengiz'i oyuna sokmak oldu. Cerny'i merkeze çeken Yalçın, Çek yıldızın Toure'ye yaptığı asistle hamlesinin doğruluğunu gösterdi.
Golden 8 dakika sonra da santfor Abraham'ı kenara çekip Rashica'yı kanada koydu ve Toure'yi merkezde oynattı. Takımın gole ihtiyacı varken Rafa ve Abraham kararları sıra dışıydı ve sonuç da verdi.
4- YEDEK KULÜBESİ SONUCU BELİRLEDİ
55'te oyuna giren Demir Ege ile 73'te sahaya adım atan Cengiz Ünder, maçın sonucunu tayin eden isimler oldu. Uzatmalarda Demir Ege'nin asistini geri çevirmeyen Cengiz, kendisi adına rüya gibi bir başlangıç yaptı.
46
Beşiktaş'taki ilk dönemiyle birlikte takımın başında 81. maçına çıkan Sergen Yalçın 46. galibiyetine imza attı. 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 10 da beraberlik elde etti.
BİR MAÇLA CENGİZ'İ AYAĞA KALDIRDI
Sergen Yalçın'ın geçmişte "Bir ayda ligin yıldızı yaparım"
dediği Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta transferin tartışmalı isimleri arasındaydı. Tecrübeli hoca, ilk sınavında Tüpraş Stadyumu'na çıkacak olan öğrencisiyle maç günü tesiste bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusuna, ikinci yarıda süre vermeyi planladığını söyleyen Yalçın, Cengiz'den rahat olmasını, sadece sahaya konsantre olmasını istedi ve "Sana güveniyorum"
diyerek moral verdi. Deneyimli futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk maçında galibiyeti getiren gole imza attı. Maç sonu taraftarların adını bağırıp üçlü çektirmesiyle moral ve motivasyon açısından tamamen kendine geldi.
SALİH'E NAZAR DEĞDİ
Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Salih Uçan'ın MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun, uyluk arka adale ile tendonunda gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Salih'in 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
TFF'YE ITIRAZ EDECEK
Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta yıldız oyuncunun kasti bir harekette bulunmadığını, VAR ve orta hakemin niyet okuduklarını düşünüyor. Siyah-beyazlılar, bu nedenle kırmızı karta itiraz etme kararı aldığı bildirildi.