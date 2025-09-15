Göztepe ligde kaybetmiyor!

Süper Lig'in 5.haftasında Göztepe, Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın 60'ıncı dakikasında Cardoso'nun golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, 85'inci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun klas frikik golüyle puana uzandı.

Bu sonuçla 5 maçta 9 puana sahip olan Göztepe, Süper Lig'de mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu. Ligde ilk 2 sırayı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Göztepe de şu ana kadar rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

DEPLASMANLARDA 7 PUAN

Göztepe topladığı 9 puanın 7'sini ise deplasmanlarda elde etti. Geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını terse çeviren İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenmişti.

EFKAN'IN ÇİFTE MUTLULUĞU

Göztepe'nin yaz döneminde Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği ofansif orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, Kayseri'de çifte mutluluk yaşadı. Maçın 79'uncu dakikasında Olaitan'ın yerine dahil olan deneyimli futbolcu, doğum gününde muhteşem bir frikik golüne imza attı. Maç günü 30 yaşını dolduran Efkan, 85'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Sağ ayağı ile uzak bir mesafeden şutunu çeken Efkan, müthiş bir frikik golü atarken takımına puan kazandırdı. Doğum gününde çifte sevinç yaşayan Efkan'ı tüm takım tebrik etti.