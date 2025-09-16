Samsunspor, erteleme maçında Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Bu sezon ilk mağlubiyetini geçen hafta Antalyaspor'a karşı alan Samsunspor, üst üste iç sahada oynayacağı 3 iç saha maçının ikincisine yarın çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip çalışmalarını Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürürken Zeki Yavru, Soner Aydoğdu ve Emre Kılınç'ın sakatlık sebebiyle maçta forma giymesi beklenmiyor.Bu karşılaşmadan sonra lisansı çıkartılan Eyüp Aydın, Cherif Ndiaye ve Tanguy Coulibaly de statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecekler.Yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak erteleme maçına Samsunspor'un Okan Kocuk, Joe Mendes, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Soner Gönül, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıkması bekleniyor.