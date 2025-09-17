Acı çekiyordu refleksle yaptı

Beşiktaş, Orkun Kökçü için kolları sıvadı. Başakşehir karşılaşmasında milli futbolcu, VAR uyarısıyla kırmızı kartla atılmıştı. Dün de "kural dışı hareketi" sebebiyle 43. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş, savunma dilekçesini PFDK'ya sundu. Siyahbeyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı: "Orkun'un ayağının pozisyon esnasında rakip futbolcu Ebosele'nin vücudunun altında kaldığı ve bu sebeple futbolcumuzun derin bir acı ve ıstırap hissettiği, maruz kaldığı şiddetli acının etkisiyle refleks olarak bacağını rakip oyuncunun altından kurtarmaya çalıştığı sırada ayağının istemeden rakip oyuncuya temas ettiği hususu savunma dilekçemizde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri hükümlerinin uygulanması PFDK'dan talep edilmiştir. Orkun'un kırmızı kart görmesine neden olan hareketin normal şartlarda faul olarak dahi değerlendirilmemesi gerekir."

FORMAYI VERMEZ!

BEŞİKTAŞ'IN, Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, Başakşehir maçındaki performansı ve golüyle dikkat çekerken, teknik heyetin büyük beğenisini aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Malili futbolcuya kanatlar hazır olsa da takım içerisinde önemli rol vermeye devam edeceği aktarıldı. Santrfor olarak Abraham'ın yanına alınmasına rağmen teknik heyetin sol kanatta görev verdiği 23 yaşındaki oyuncu, formayı garantiledi. Göztepe deplasmanında da Yalçın'ın, Toure'yi solda 11'de görevlendireceği öğrenildi.