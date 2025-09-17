Ali Koç'tan maç sonrası Cihan Aydın'a büyük tepki: "Bir daha bu stada giremez"

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev aldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, maçın hakemi Aydın'a ve MHK'ye büyük tepki gösterdi.

"SEÇİMLERE MÜDAHİL OLUYORSA..."

Ali Koç, "Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum. Bu seçim öncesi bir operasyon. Pazar günü seçim olmasaydı TFF'ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor." dedi.

"BİR DAHA GELEMEZ"

Aydın için konuşan Koç, "Bu hakem, bir daha bu stada giremez. Ben değil sadece, bütün Fenerbahçeliler sahaya sokmaz. Binlerce kişi sahaya iner." dedi.