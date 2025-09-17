Arda Güler’in kâbusu penaltı golleriyle bitti

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması dün oynanan maçlarla başlarken milli futbolcularımız da sahne aldı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 73 dakika sahada kaldığı mücadelede Real Madrid, geriye düştüğü maçta evinde Mbappe'nin penaltıdan attığı 2 golle Marsilya'yı 2-1 yendi.Juventus da Kenan Yıldız'ın 1 gol, 1 asistlik performans sergilediği karşılaşmada Dortmund ile 4-4 berabere kaldı. Devler Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şu şekilde: Athletic Bilbao-Arsenal: 0-2, PSV-Union SG: 1-3, Tottenham-Villarreal: 1-0, Benfica- Karabağ: 2-3.