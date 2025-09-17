Domenico Tedesco'dan Alanyaspor maçı sonrası öz eleştiri! "Kazanmayı hak etmedik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, "Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. 1-0'dan sonra kendimizi kaybettik. Bunun da özgüvenle bir alakası var. Bir tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmememiz gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, ürettiğimiz pozisyonları gole çeviremediğimiz için kazanmayı hak etmedik." dedi.

"KONTROLÜ KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR"

Tedesco, "Aslında kötü değil, riskli oynadık. Saha içerisinde sürekli atak yapmak istiyoruz. Son iki maça baktığımızda birçok pozisyona da girdik. Ancak bunu yaparken kontrolü de kaybetmememiz gerekiyor. Bugün de Alanyaspor, çok fazla kontra atak imkanı buldu. Saha içerisinde kendimizi kaybetmememiz gerekiyor." diye konuştu.

"BURAYA GELMEK İÇİN PARA ÖDÜYORLAR"

40 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarların herkesi ıslıklama hakkı var çünkü buraya gelmek için para ödüyorlar. Sahip olduğumuz her şeyi taraftarlara borçluyuz." ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)