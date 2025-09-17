Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Birlikteliğimizi kimse bozamayacak"

Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik.

Kendimden önce Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayalı çok oldu. İnşallah bizim birlikteliğimizi kimse bozamayacak. Şampiyonluk için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı hakkında da konuşan deneyimli futbolcu, "5.5 ay oldu totalde neredeyse. 2-3 hafta sonra bölüm bölüm takımla da idmana çıkacağım. İnşallah diğer milli aradan sonra maç oynayacak seviyeye geleceğim." dedi. (beIN SPORTS)