Mustafa Çulcu’dan hakem tepkisi! “Maçlar çaylaklar ordusuna teslim”

Bizde ise Süper Lig'de sadece 6 maç yönetmiş Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı; Süper Lig de kural hatası yapmış ve maçı tekrarı olmuş Sebahattin Şahin, Eğitim Sorumlusu; VAR'da koordinatör yardımcısı ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Elit hakem Halil Umut Meler dahil 7 FIFA hakemine geçen sezon UEFA'dan gelen maç sayısı sadece 14... İspanya ile oynadığımız milli maçı yöneten Michael Oliver'a geçen sezon UEFA'da tek başına gelen maç sayısı ise 18... Yunus Yıldırım, MHK'den gönderildi, sonra FIFA gözlemcisi yapıldı! UEFA'da 500'den fazla maç oynandı, diğer gözlemciler üçüncü maçlarına giderken ona hiç maç gelmedi. Neden?

Türkiye-Almanya basketbol final maçında 36 faul oldu. Gaziantepspor-Kocaelispor maçında çalınan faul sayısı 40, Rizespor- Gençlerbirliği maçında 36. Biri 28X15 metre parke üzerinde, diğeri 105X68 metre oyun alanında. Günlerdir, 'Onuachu gol öncesi Skriniar'a faul yaptı mı? VAR müdahalesi ve gol iptali doğru mu?' bunu tartışıyoruz. Büyük fotoğrafı bıraktık vesikalıkla uğraşıyoruz. Esas sorgulanması gereken eğitim ve yönetim kalitesi olmalı.