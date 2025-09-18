Benfica’ya gitti Koç’u eleştirdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho, 29 Ağustos'ta görevden alınmıştı. Önceki gün ise Devler Ligi ilk maçında Karabağ karşısında 3-2'lik şok yenilgi Benfica'da taşları yerinden oynattı. Fatura Portekiz ekibinin hocası Bruno Lage'e kesildi ve sözleşmesi feshedildi. Benfica yönetimi, Mourinho ile anlaştı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, cumartesi günü AVS sınavında takımın başında olacak. Bu arada Mourinho, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a da göndermede bulundu: "Ben bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım, provokasyonlara cevap vermem, bahane aramam. Ali Koç'un yöntemi benden farklı. Ayrılığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı."

'HAYIR' DİYEN TEKNİK ADAM KİM!

MOURINHO, Benfica ile görüşmek üzere Lizbon'a gitti. Basının büyük ilgi gösterdiği deneyimli hoca, "Benfica bana teklif sundu ve ben de 'Evet' dedim. Görüşmekten memnum olacağımı söyledim. Benfica'ya 'hayır' diyen kim bilmiyorum, ben değilim" diye konuştu.

İLK TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Benfica, Mourinho'nun Barcelona'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktör olarak çalıştırdığı ilk kulüptü. 2000-2001 sezonunun başında Benfica'nın başına geçen Mou, 10 maça çıkabilmiş ve 3 ay dahi olmadan ayrılmak durumunda kalmıştı.