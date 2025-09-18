Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eintracht Frankfurt'u maç öncesi Leroy Sane korkusu sardı! Dikkat çeken istatistik...
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Alman yıldız Leroy Sane, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavına bu gece saat 22.00'de Eintracht Frankfurt karşısına çıkıyor. Mücadele öncesinde Alman ekibinin teknik direktörü Dino Toppmöller'in en çok çekindiği isimlerin başında ise Leroy Sane geliyor.

Bayern Münih'te yardımcı antrenör olarak görev yaptığı iki yıllık dönemde Sane'nin antrenörlüğünü yapan Toppmöller, 29 yaşındaki yıldızı çok yakından tanıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, rakipte en çok çekindiği futbolcunun eski öğrencisi olduğunu belirterek, "Onu çok beğeniyorum. Harika bir futbolcu. İyi gününde tüm savunmayı yerle bir edebilecek olağanüstü bir oyuncu" dedi.

Sane'nin Eintracht Frankfurt'a karşı geçmiş maçlardaki etkili performansları da dikkat çekiyor. Eintracht maçlarında coşan Sane, Alman ekibine karşı skor tabelasını belirliyor.

Kariyeri boyunca en etkili olduğu takımlardan birisi Frankfurt olan Sane, kırmızı-siyahlı ekibe karşı toplamda 10 maçta sahaya çıktı. Sane bu maçlarda 4 gol attı, 4 asistlik performans sergiledi. (Milliyet)

