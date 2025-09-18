Eintracht Frankfurt’u maç öncesi Leroy Sane korkusu sardı! Dikkat çeken istatistik...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavına bu gece saat 22.00'de Eintracht Frankfurt karşısına çıkıyor. Mücadele öncesinde Alman ekibinin teknik direktörü Dino Toppmöller'in en çok çekindiği isimlerin başında ise Leroy Sane geliyor.
Bayern Münih'te yardımcı antrenör olarak görev yaptığı iki yıllık dönemde Sane'nin antrenörlüğünü yapan Toppmöller, 29 yaşındaki yıldızı çok yakından tanıyor.
Sane'nin Eintracht Frankfurt'a karşı geçmiş maçlardaki etkili performansları da dikkat çekiyor. Eintracht maçlarında coşan Sane, Alman ekibine karşı skor tabelasını belirliyor.
Kariyeri boyunca en etkili olduğu takımlardan birisi Frankfurt olan Sane, kırmızı-siyahlı ekibe karşı toplamda 10 maçta sahaya çıktı. Sane bu maçlarda 4 gol attı, 4 asistlik performans sergiledi. (Milliyet)