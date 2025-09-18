Eintracht Frankfurt’u maç öncesi Leroy Sane korkusu sardı! Dikkat çeken istatistik...

Tecrübeli çalıştırıcı, rakipte en çok çekindiği futbolcunun eski öğrencisi olduğunu belirterek, "Onu çok beğeniyorum. Harika bir futbolcu. İyi gününde tüm savunmayı yerle bir edebilecek olağanüstü bir oyuncu" dedi.