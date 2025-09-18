Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kuruluyla beraber TFF'ye yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak maç skoruna göre değil kendilerine bir operasyon yapıldığını düşündükleri için geldiklerini söyleyen Başkan Koç, "Maç skoruna göre federasyona gelip, bas bas bağırıp yangın çıkaran bir kulüp değiliz. Bu bize yapılmış net bir operasyon. Bütün atamalar manuel yapılıyor. Geçmişte Fenerbahçe camiasıyla derin sıkıntıları olan ve hiç arzu edilmeyen bir saha hakeminin bununla beraber bir süre önce soyadını değiştiren malum bir VAR hakeminin bizim maçımıza yollanması seçim öncesi bir operasyon. Biraz sonra anlatacağım konular global konular. Bunların her birini sayın başkana ve yönetim kurulu üyelerine aktardım. Seçimlere 4 gün kala bu hakemlerin atanmasının ne kadar sakınca oluşturabileceğini ne kadar hassas bir konu olabileceğini en iyi MHK Başkanı ve kurulu bilir. Bu yönde de polemiğe, sıkıntıya ve hakem performansına göre büyük tartışmalara yol açabilecek bir seçimi yapılmasına talimat dahi verilse engel olmaları gerekiyor. Bilerek ve isteyerek bunu yaptılar. Ben dün 'Hayatta olduğum sürece bunun hesabını sormak boynumun borcudur' dedim" diye konuştu.



"Ezan zamanlaması iyi oldu, duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz"

Ali Koç, "Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim" sözleriyle konuşmasına devam etmek için ezanın bitmesini bekledi.



"VAR koordinatörü yardımcımızın hakemlik kariyeri soru işareti"

Mevcut VAR koordinatörü Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu'nun kariyerinin soru işareti olduğunu belirten Koç, "Bir konuda da üzüldüğümüzü belirtmek isteriz. Bugün buraya geldiğimiz zaman bünyelerinde bulunan yabancı hakemlerin iki pozisyonla ilgili yazdıklarını gösterdiler. Tabii küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük. Kol doğal pozisyonunda ve Jayden Oosterwolde'nin kendisini yere bıraktığı yazıyor. Federasyon başkanının ve kurulunda arkadaşları bunu değerlendirecekler. TFF, Türk futbolunu yönetmekte iflas etmiş denmemesi son derece önemlidir. Mevcut başkanın başarısı Türk futbolunun başarısı denmektir. Bulunduğumuz noktada yapmak istediği değişimi, değiştirmek istediği zihniyet ve kültürü hali hazırda sistemden ayırdığı insanlara baktığımızda bu niyeti görüyorum. Ama niyet önemli değil. Bir ekiple yola çıkıyorsunuz ve güvenli olması gerekmektedir. Ne denli güvenli olduğunu elimdeki bilgilerle kendilerine aktardım ve dedim ki 'Geçmişte de çok federasyon götürdüler. Yeri geldi kulüp başkanları götürdü bu insanlar.' Görüyorum ki bu konu ciddiyetle ele alınmıyor MHK Başkanımız hayatı boyunca 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR Koordinatörü Yardımcımızın hakemlik kariyeri performansı soru işareti. Kendisi kumarhanede göründüğü için ki kumarhane suç değildir. İstediği zaman gidebilir. Ben hakem olsam şekil olarak etik değerlendirme için yapmazdım. Bizlerin bu işi deşifre etmesiyle kendisinden savunma istenmiştir. Savunması gelmeden emekliye ayrılmıştır. Kendisine bir şekilde VAR Direktör Yardımcılığı verilmiştir. İçeride bize yabancı hakemlerin biri VAR Direktörü dediler. Peki öyle olsun. Bu kişi FIFA kokartlı hakem olmuştur ama kendisi dil bilmemektedir. FIFA online dil sınavlarını bir kişiden yardım alarak geçmiştir. Koşu sınavlarını geçemediği için 2023-2024 sezonunda rapor almıştır, 2024-2025 sezonunda geri getirilmiştir. İki kere koşu testleri geçemediği için hakemlikte klasman düşmesi gerekirken o işlem yapılmadan dilekçe vererek VAR hakemliği istemiştir. Geçen seneyi VAR hakemi olarak geçirmiş, kumarhane olayından sonra VAR direktör yardımcısı yapılmıştır. Hakemlik ve VAR kariyeri soru işareti olabilecek, FIFA dil testini birinin yardımıyla geçip dil konuşamayan 3 VAR Direktörü, iki tanesi yabancı onlarla iletişim kuramayan, koşu testini geçemeyen bir insan şu an en önemli noktadadır. Dolayısıyla 100 milyonlarca Euro yatırım yapıldığı, milyonların takip ettiği ligin hakemlik müessesinin iki önemli isminden bahsediyoruz. Yaşar Kemal Uğurlu'yu bir yere not edin" ifadelerini kullandı.



"Maç atama sisteminin dijital olmadığını başkanımıza bildirdik"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çeşitli konularda bilgilendirdiğini söyleyen Ali Koç, "Başkanımıza şunları aktarmaya çalıştım; evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının manipüle edilerek paylaşılmasından tutun, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyen hakemlerin mobbing yapılması müessesinin bir kültürü haline geldiğini aktaramaya çalıştım. 'Mevcut MHK Başkanı'nın internet bazlı telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayarak şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm sıkıntı olmasın gibi manipülatif söylemler içerisinde olduğunu, söylediği hakemlere basına çıkarsanız sizden bilirim ve bütün HTS kayıtları elimizde ben devlete yakınım aradığınızı biliyorum diyerek baskı yapmasının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledim.' TFF katılır, katılmaz, inceletir, inceletmez onlara kalmış. Bu niyetli bir federasyona yazık olur. Bu niyetli MHK Başkanı tarafından sekteye, sıkıntıya uğraması. Kurum içinde belgelerle sahtecilik yapılması ve istenmeyen hakemlerin bunun üzerine görevden ayrılmasını sağlamak önemli konuların başında gelmektedir. Geçen dönem 2 kişi MHK'den ayrıldı. Biri Ahmet Şahin biri de Yunus Yıldırım. Federasyonumuz böyle olduğunu kabul etmese de şu an hakemlik müessesesinde bu insanların çok büyük rolü ve ağırlığı sistemde vardır. Başkan kabul etmemekle birlikte ciddiye alacağını söyledi. Nasıl bir etkisi vardır? Bu arkadaşımız genelde TFF Faal Hakemler Gözlemciler Derneği sponsoru olan her etkinlikte teşekkür alan, hakem atamalarında rol alan, MHK Başkanı'nın, kurulunun basında algı oluşturması için basında şu an marka isimlerle bazı akçeli ilişkilere girmesi, sık Kıbrıs ve Makedonya ziyareti, bu derneğin üzerinden hakemleri manipüle etmesini, yönetmesini, yeri geldiği zaman baskı kurmasını elimizden geldiği kadar anlattık. Bu derneğin İstanbul başkanı Ferdi Karabulut beyefendi. Bunu yakın takip etmenizi istiyorum. Bu derneğe mevcut federasyon engellemeye çalışsa da hakemlerin üye olmaları ve 50 bin TL aidat ödemeleri beklenmektedir. Bugüne kadar ve bence hala devam ediyor buraya üye olmak istemeyenlerin maç atamalarında ve terfilerinde sıkıntı olur. Buraya üye olmaya zorlanan bir dernek. Mesela bu sezon Süper Lig'de 9 hakem terfi etti. Bu hakemler Ahmet Şahin'e yakın hakemler. Bunu da takip ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir kulübe açıklama yapmıştır. Sadece darp olaylarında açıklama yapmıştır. 2. ve 3. Lig'de sık sık yaşanan bir unsurdur bu. Oraya açıklama yaparlar. Ancak 9 Ekim 2024'te direkt Acun Ilıcalı'yı hedef alarak açıklama yapmışlardır. Maç atama sisteminin kesinlikle dijital olmadığını manuel olduğunu ve bu kandırmacanın sona ermesi gerektiğini başkanımıza bildirdik. Başta bazı hakemler internet üzerinden aranıp baskı kuruluyor. Salı günü hakemler belirleniyor, çarşamba akşamı hakemlere tebliğ ediliyor, perşembe günü açıklanıyor. Ama başkanımıza salı ile çarşamba akşamı isimlerin sık sık değiştirildiğini, bu durumun bizde dışarıdan müdahale izlenimi bıraktığını aktardık" açıklamasında bulundu.



"Hakem atamalarında ülkeyi kandırmayı bıraksınlar"

Hakem atamalarında liyakat olmadığına vurgu yapan Başkan Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınav soruları manipüle edilmektedir. Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde. Ne yaptığınızı biliyoruz' denildi. Bu zihniyetin hangi düşüncenin uzantısı bir yaklaşım olduğunu hepimiz yakın zamana kadar bilerek, okuyarak, yaşayarak gördük. Sınav sorularının da muhtelif akademik eğitim seviyelerinde birileri tarafından kendilerine yakın olan kişilerle paylaşıldığını bütün Türkiye biliyor. Benzer bir durum TFF'nin sınavlarında da ne yazık ki gerçekleşiyor. Bahsettiğim Ferdi Karadoruk, bazı hakemlere 'Şu soruları çalışın' diye mesaj atıyor. Bu iş büyümeden unutuldu. Basına yansıyınca TFF, MHK'yi sorguluyor ama sonucu bilmiyoruz, bunu da takipteyiz. Bu camiada bulunan herkes bu soruların Ferdi Karadoruk'a kim tarafından yönlendirildiğini gayet iyi biliyor. Bu ismi şu anda zikretmeyeceğim. Yükselmesini istedikleri hakemlerin yükselmeleri için bu yapılıyor. Liyakat değil kayırmayla yapılan atamalar. Hakem atamalarında ülkeyi kandırmayı bıraksınlar. Manuel olduğunu açıklasınlar."



"Eğitimlerde Süper Lig'den değil yurt dışından görüntüler kullanılıyor"

Hakem eğitimlerinde sorunlar olduğunu da belirten Koç, "Bir de deneyimli ve deneyimsiz hakem konusu var. Deneyimsiz hakemler büyük takımların maçlarında doğal olarak etkilenebiliyorlar. 4 büyük kulübün ilk 5 haftasında atanan VAR hakemlerinin tecrübelerine bakın. Hangi kulübe tecrübeli, hangisine tecrübesiz hakem gönderiliyor inceleyin. Atamalar sıkıntılı, sınavlar sıkıntılı, en önemli noktadaki kişiler sorunlu. Manipülasyona gelmeyen hakemlere baskı yapılıyor. Eğitimlerde Süper Lig'den değil, yurt dışından görüntüler kullanılıyor. Kulüpler üstümüze gelmesin deniliyor. Kendinden emin olan bir kurum bundan korkmaz, çekinmez. Geçen sene basit faullerle ilgili eğitim yapıldı. Orada Süper Lig'den bir takımın, Halil Umut Meler'in yönettiği maçından, 2 tane futbolcunun ne kadar kolay faul aldığı 3-4 görüntü bu eğitime konuluyor. Bu maç 25 Ocak 2025'te oynanıyor. MHK Başkanı, videoya bakıp bu pozisyonları 'Bu kulübü bana saldırtacak mısınız?' diyerek çıkarıyor. Bunların hepsini demin başkana anlattık, incelesinler ve doğru mu değil mi diye baksınlar" şeklinde konuştu.



"Bir yapı yok edilmeye çalışılırken başka bir yapı organize edilmeye çalışılıyor"

MHK'deki bazı isimlerin Fenerbahçe seçimine dair bir süredir konuştuklarını belirten Ali Koç, "Haziran ayından bu yana MHK'nin ağır topları Fenerbahçe seçimi üzerinden aralarında sohbet ediyorlar. 'Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur, kim üzerinden onlara ulaşabiliriz' gibi konuşmalar içinde oluyorlar. Bunlar net ve şahitli konuşmalar. Federasyonun niyetine güvendiğimiz için bunları araştırmaları ve önlem almaları için söylediğimiz şeyler. Bizim için bu namus davasıdır. Sonuna kadar üstüne gideceğiz. Hakem işleri koordinatörü şu anda faal bir hakem. UEFA ve FIFA'ya göre bu durum etik değil. Kendileri neden böyle yaptıklarını anlattılar. Bize göre bir yapı yok edilmeye çalışılırken başka bir yapı ya da birden fazla yapı organize edilmeye çalışılıyor. Hakemlerin arasında MHK Başkanı'nın lakabı 'Taktik subay'. Bir şekilde federasyon başkanımızı çarpıtılmış bilgilerle çok çabuk ikna ediyor olması sebebiyle bu lakap verilmiş" dedi.



"Mevcut MHK Başkanı'yla sorunlar çözülmez"

Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile sorunların çözülmeyeceğini de aktaran Ali Koç, "Mevcut MHK Başkanı'yla sorunlar çözülmez. Ama sorunun uzun vadeli çözümü de sadece yabancı VAR, yabancı hakem değil; doğru dürüst bir MHK, liyakat sistemiyle yetişmiş hakemler. Biraz evvel İbrahim Hacıosmanoğlu'na daha önce Mehmet Büyükekşi'ye de söyledim; UEFA'ya hakem yollamayalım. Bizim kendi irademizle hakemleri yollamayıp kendi bahçemizi düzeltip öyle yollamamız lazım. Futbol takımları nasıl bayrağı taşıyorsa, yurt dışı maçlarında ülkemizi nasıl en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsa hakemlerin de en iyi şekilde temsil etmesi lazım. Şu anki mevcut kadrolar, bunu yapabilecek kapasitede değilse bunu yapabilecek kapasiteye gelene kadar da yollamayalım. Geçmişte aldığımız maç sayısına ve önemine, bugün aldığımız maç sayısına ve önemine bakalım. Temizleyelim arka bahçemizi, hepimizin çorbada tuzu olsun. Bir değişim olduğunu şöyle söyleyebiliriz. 2 Nisan olağanüstü genel kurulumuzdan sonra federasyon seçime gitmek zorunda kaldı. Federasyon başkanı yüzde bin kazanacaktı kazanamadı. Yeni başkanımız geldi. Bir maç dahi olsa dünyanın en iyi hakemlerinden birileri bize yollandı. Yarım devre VAR hakemi oldu. Bazı hakemler sistemden çıkarıldı. Dolayısıyla doğru istikamette adımlar var. 25-30 senede çöreklenen bir yapının bir sezonda çözülmesini beklemeniz aynı Fenerbahçe camiasının yapıyı yıkmayı sadece Fenerbahçe başkanı ve yöneticisinden beklemenizle eşdeğerdir. Camia olarak bunu ele almamız lazım. Karamsarlığım elimde olan bilgiler, belgeler ve kaynaklardan kaynaklıdır. Yabancı hakem gelmesi kolay değil; hem maliyetli hem de kalite açısından" ifadelerini kullandı.



"Bu federasyonu da yıkmaya çalışan bir düşünce var"

TFF'yi de yıkmaya çalışan bir düşüncenin ortada olduğunu belirten Başkan Ali Koç, "Federasyonun bize katıldığı konular bizde kalsın. Federasyon kapısı her kulübe açık. Herkes gelip derdini anlatabiliyor. Ne kadarını çözebiliyorlar, ne kadarını çözemiyorlar, orasını göreceğiz. Ben Hacıosmanoğlu'nun bir dostu, bir kardeşi olarak aynı ideallerde Türk futbolunu temizlemek isteyen iki insan olarak kendisini, etrafındaki insanlar konusunda elimdeki bilgi ve belgeler çerçevesinde bilgilendirmeye çalıştım. Çünkü bu federasyonu da yıkmaya çalışan bir düşünce var. Ama bu federasyon bahsettiğim sorunları ciddiye alırsa madalyonun diğer yüzünü araştırırsa zaten konular ortaya çıkacaktır. Ben inanıyorum ki bazı konular yargı marifetinde çözülecektir. Bugünkü sakinliğimize aldanmayın. İçimizde fırtınalar kopuyor. Bu iki hakemi bize yollayanlardan biz hesabını soracağız. Yabancı VAR konusunda bu sezon ciddi ciddi düşünülmesi gerekir. Ama üst düzey, her maça gelecek yeterince hakem Avrupa'da yok. Bunu da yaşayarak gördük. Yunanistan'daki örneğe de ben karşıyım. Olacaksa herkese olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

