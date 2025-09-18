Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oynayacak düzeyde olmadığını söyledi
Giriş Tarihi: 18.9.2025

Oynayacak düzeyde olmadığını söyledi

Okan Buruk, Osimhen’in ağrılarının devam ettiğini belirtirken, “%100’ünü veremeden oynamasının ne ona ne bize faydası olmazdı. Ondan gelen geri bildirimle kadroya almadık” dedi

Oynayacak düzeyde olmadığını söyledi
Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Osimhen'in durumuyla ilgili soruya tecrübeli hoca şu yanıtı verdi: "Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Ağrıyla oynayabilecek mi, onu tolere edebilecek mi bu önemliydi. Son iki gündeki antrenmanlarda denedi ama kendisinden gelen geri bildirim; şu anda oynayabilecek düzeyde olmadığı. Sağlık ekibiyle de konuştuk. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Her oyuncu, oynayabilme şansı olduğu her maçta her şeyi göze alıp oynar, Osimhen de bu karakterde. Ama ağrılı, yüzde yüzünü veremediği şekilde oynamasının ne ona ne bize faydası olmayacağı için ondan gelen geri bildirimle onu kadroya almadık. Ama çok önemli oyuncularımız var hücum hattında. Onlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız." İddiasını da ortaya koyan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizle yarışabilecek bir kadro kurduk. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun iddialı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oynayacak düzeyde olmadığını söyledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz