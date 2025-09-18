Para Legia ve Braga’ya değil fonlara gidiyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün düzenlediği basın toplantısında Hasan Arat yönetimini hedef aldı. Denetleme Kurulu'nun yaptığı çalışmalar sonucu Ernest Muçi ve Al-Musrati için Legia Varşova ve Braga'ya yapılan bonservis ödemelerinin yüzde 60'ının yurt dışı finans kuruluşlarına devredildiğinin ortaya çıktığını belirten Adalı, şöyle devam etti: "Hatta bu kulüplerden biriyle imzalanan sözleşmede alacağının fona devredilememe maddesi bulunmasına rağmen eski yönetim kurulumuz bir karar alarak ilgili bir maddeyi değiştirmiştir. Ne tesadüftür ki, bu iki kulüp de birer hafta arayla bizden tahsil edecekleri bonservis ücretlerinin önemli bir kısmını farklı finans kuruluşlarına devretmişlerdir. Camiamız hiç merak etmesin, bu iş nereye kadar giderse biz takip edeceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız. Bu transfer döneminde bize limitsizce saldıranlar, işleri kurcalamaktan ve takip etmekten vazgeçeceğimizi düşünüyorlar. Bizi yıldırmak, pes ettirmek istiyorlar. Ne yaparsanız yapın biz bu işlerin peşini bırakmayacağız. Denetim araştırmasına devam ediyor, biz de ediyoruz. Bu konu zaten savcılıkta. Beşiktaş'ın 1 kuruşuna kim tecavüz ettiyse onun peşinde olacağız."



SERKAN REÇBER İLE ANLAŞTIK

"Serkan Reçber ile de Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaştık. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Geçtiğimiz seneki yönetimin limit üstü transferlerinden dolayı 900 bin Euro ceza aldık. Devamı da gelebilir ama şu an UEFA ile içinde olduğumuz dönemi kapsayan bir sıkıntımız yok."



SIFIRDAN TAKIM KURULURDU!

"SADECE geçen sezonun borçlarını ödemekle kalmadık, son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Bir yandan yepyeni bir takım yaratmaya çalışırken; diğer yandan da seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşları, vergileri ve menajerlik ücretlerini ödedik. Bizim geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu."

TOURE 15 GOL ATARSA…

"ABRAHAM buradaki görevi bittiğinde hâlâ Beşiktaş'a bonservis kazandırabilecek bir futbolcu. Sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk çıkış maddesi var. El Bilal Toure ile 1 yıllık kiralık mukavele yaptık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Ayrıca biz istersek de bu opsiyonu kullanabiliriz. Sonrası için de 40 milyon Euro çıkış maddesi bulunuyor."