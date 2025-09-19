Sergen Yalçın: Bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık

"TERCİHLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Tercihler yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yalçın, "Çünkü merkez orta saha oyuncularımızın birçoğu yok, cezalı ve sakat oyuncularımız var. Üç tane oyuncumuz var zaten o bölümde oynatabileceğimiz. İki tanesini bunlardan kullandık. Bir tanesi Demir Ege vardı merkez için. Böyle bir tercih yaptık çünkü savunma yapma anlamında şu anda savunmada en güçlü oyuncumuz Necip var elimizde. Oynamamış ama antrenman yapıyor, hazır takımımızın oyuncusu. Bir oyuncu oynamış olabilir ama fiziksel olarak hazırsa çok zor olacağını düşünmüyorum. Tabii oyun bölümü olunca birçok tartışma olabilir. Bunlar çok normal. Başlayan oyuncular, değişen oyuncular, hamleler... Bugün itibarıyla ben çok oynayan oyuncuların veya yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Total olarak oyuna baktığımızda kesinlikle puan almayı hak etmediğimiz bir maçtı bizim için. Tercihlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum şu anda. Çalışıyoruz, antrenmanlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"KESİNLİKLE PUAN ALMAYI HAK ETMEDİK"

Performanslar hakkında konuşan Yalçın, "Bireysel performanslara baktığımızda sadece bunu Rafa Silva üzerinden yorumlamanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bugün iyi oynayan oyuncularımız arasında kimin performansı biraz normaldi diye düşünürsek, belki iki ya da üç tane oyuncu sayabiliriz. O da orta seviyede. Demir Ege bana göre fena değildi. Gökhan çok mücadele etti. Biraz Bilal hareketliydi, bir şeyler vermeye çalıştı diyebiliriz. Onun haricinde çok da oyunda göze çarpan veya bizi tatmin edecek bir oyuncu olduğunu söylemek zor. Bu bir takım oyunu. Tabii ki bireysel oyuncuların önemi var ama maalesef takım performansımız beklenenin çok altındaydı. Bu mağlubiyet, hak edilmiş bir mağlubiyet. Onu söyleyeyim. Kesinlikle puan almayı hak etmedik. Zaten öyle bir yönde oynamadık. O yüzden buradan çıkaracağımız dersleri çıkarmamız gerekiyor. Daha doğrusu oyuncuların çıkarması gerekiyor. Oyuncuların buradan bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor. Çünkü uzun bir süreçte, yıllardır süregelen çok ciddi bir başarısızlık var. Oyunlar kötü, skorlar kötü, sürekli oyuncular değişiyor, teknik elemanlar değişiyor. Bir türlü bir birliktelik, bir sistem kurulamamış durumda. Öncelikle bu sistemin, birlikteliğin kurulması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak gibi duruyor" diyerek