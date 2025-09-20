Alman basını Okan Buruk’u hedef aldı!

Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'ı 5-1 yenmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.
Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, "Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, Leroy Sane hakkında ve Türkiye ligi hakkında açıklamaları var. Aynı şekilde Jose Mourinho da kaliteyi eleştirdi. Siz geçtiğimiz yıl AZ Alkmaar'a yenildiniz. Şimdi de Frankfurt'a 5-1. Bu yenilgiler, Nagelsmann ve Mourinho'nun sözlerini doğrular nitelikte mi" şeklinde bir soru sordu.
BURUK NE DEDİ
Buruk, "Ona bakarsanız Almanya da resmi ilk milli maçında kaybetti. Yani Sane'yle ilgili böyle bir açıklaması oldu Nagelsmann'ın ama. Kime kaybetmişti, hatırlamıyorum. Slovakya'ya kaybetti. Yani aslında sizin söylediğinize kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde de Slovakya'ya kaybedebiliyorsunuz" cevabını verdi.
Cevabı çarpıtan Alman gazeteleri, Buruk'un Julian Nagelsmann'a saldırdığını yazdı. Gazeteler, "Buruk, Nagelsmann'ı hedef aldı" ve "Buruk, Nagelsmann'a saldırdı" başlıklarını kullandı.