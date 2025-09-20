Alman basını Okan Buruk’u hedef aldı!

BURUK NE DEDİ

Buruk, "Ona bakarsanız Almanya da resmi ilk milli maçında kaybetti. Yani Sane'yle ilgili böyle bir açıklaması oldu Nagelsmann'ın ama. Kime kaybetmişti, hatırlamıyorum. Slovakya'ya kaybetti. Yani aslında sizin söylediğinize kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde de Slovakya'ya kaybedebiliyorsunuz" cevabını verdi.

Cevabı çarpıtan Alman gazeteleri, Buruk'un Julian Nagelsmann'a saldırdığını yazdı. Gazeteler, "Buruk, Nagelsmann'ı hedef aldı" ve "Buruk, Nagelsmann'a saldırdı" başlıklarını kullandı.