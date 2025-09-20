Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alman basını Okan Buruk’u hedef aldı!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 12:57

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Cimbom’un mağlup olduğu maçın yankıları sürerken Alman basınının Okan Buruk ile ilgili başlıkları gündem oldu. İşte detaylar...

Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'ı 5-1 yenmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, "Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, Leroy Sane hakkında ve Türkiye ligi hakkında açıklamaları var. Aynı şekilde Jose Mourinho da kaliteyi eleştirdi. Siz geçtiğimiz yıl AZ Alkmaar'a yenildiniz. Şimdi de Frankfurt'a 5-1. Bu yenilgiler, Nagelsmann ve Mourinho'nun sözlerini doğrular nitelikte mi" şeklinde bir soru sordu.

BURUK NE DEDİ

Buruk, "Ona bakarsanız Almanya da resmi ilk milli maçında kaybetti. Yani Sane'yle ilgili böyle bir açıklaması oldu Nagelsmann'ın ama. Kime kaybetmişti, hatırlamıyorum. Slovakya'ya kaybetti. Yani aslında sizin söylediğinize kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde de Slovakya'ya kaybedebiliyorsunuz" cevabını verdi.

Cevabı çarpıtan Alman gazeteleri, Buruk'un Julian Nagelsmann'a saldırdığını yazdı. Gazeteler, "Buruk, Nagelsmann'ı hedef aldı" ve "Buruk, Nagelsmann'a saldırdı" başlıklarını kullandı.

ALMANLAR NE YAZDI

Yorumlarda, "Zehirli hesaplaşma. Frankfurt maçından sonra Buruk'un öfkesi sadece kendi takımına değil, Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann'a da yöneldi.

Buruk, Nagelsmann'ın Galatasaraylı Leroy Sane hakkındaki sözleriyle ilgili soruya sinirli bir şekilde yanıt verdi" denildi.

Gazeteler Buruk'un sözlerini, "Nagelsmann'ın Sane hakkındaki sözlerine katılmıyorum. Almanya da ilk eleme maçını Slovakya'ya kaybetti. Kendilerini çok iyi sanmalarına rağmen kaybettiler" şeklinde çarpıttı.

