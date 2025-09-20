Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler sonradan dahil oldu...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
ARDA KULÜBEDE BAŞLADI
Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.
Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.