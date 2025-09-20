Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler sonradan dahil oldu...
Giriş Tarihi: 20.9.2025 20:00

Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler sonradan dahil oldu...

İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid, evinde Espanyol'u 2-0'lık skorla geçti. Eflatun-beyazlılarda milli yıldız Arda Güler, oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

AA Futbol
Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler sonradan dahil oldu...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

ARDA KULÜBEDE BAŞLADI

Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler sonradan dahil oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz