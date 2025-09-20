Trabzonspor’un konuğu Gaziantep FK! Bordo-mavililerin ilk 11’i belli oldu.

GAZİANTEP FK, BURAK YILMAZ SONRASI ÇIKIŞA GEÇTİ

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Gaziantep FK, son üç maçını da kazandı.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında da Galatasaray ve Konyaspor'a mağlup olan kırmızı-siyahlılar, sırasıyla Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u yenerek 9 puan topladı.