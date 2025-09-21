Marcel Licka: Maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız

Licka, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Licka, "Maalesef hayat böyle, futbol bazen verir, bazen alır. İyi top oynayabilirsin. Topa daha çok fazla sahip olabilirsin. Ama bunlar yetmez. Bence bugün kötü değildik. Ama ceza sahası bu oyunu belirliyor. Rakip ceza sahasında ve senin kendi ceza sahanda bu oyun belirleniyor. Eğer birinde kötü olursan kaybedersin ya da rakibin kötüyse o zaman da kazanırsın. Biz maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız. Gerçekten 3. bölgede o sakinliğe ve kaliteye sahip değiliz. Tekrar kendi kalemizi attık." ifadesini kullandı.

Licka, bahanelere sığınmadıklarını vurgulayarak, "Bu artık şanssızlık boyutuna geldi ama ben buna da inanmıyorum çünkü bunun için de iyi çalışmak gerekiyor. Biz bahanelerle, şans hakkında konuşamayız. Ceza sahasında hem kendi hem de rakibin ceza sahasında daha iyi olmamız gerekiyor. Dediğim gibi topa daha çok sahip olmaya da göze gelen futbol oynamak yetmiyor artık." şeklinde konuştu.