Brighton’da haftanın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu

Brighton formasıyla Tottenham ile 2-2 berabere kalınan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın da adamı seçildi. Premier Lig'in 5. haftasında Brighton'ın 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye razı olan Ferdi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken taraftar oylamasında Ferdi'ye maçın en iyisi ödülü gitti. 10 ay sonra ilk 11'de sahaya çıkan milli oyuncumuz, %82 pas isabeti sağlarken 13 ikili mücadelenin yedisini kazandı. 1 kez şut pası veren Ferdi, 4 defa top kazanırken 1 defa da top uzaklaştırdı.