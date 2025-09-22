Göztepe zirveyi zorluyor!

Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Göztepe, üst sıralardaki rakipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıpların ardından averajla 2'nci sırayı ele geçirdi.

Genç kadrosuyla sezona çok iyi bir giriş yapan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle çıktığı yolda camiasına büyük umut verdi. Bu sezon hem hücumda hem de savunmada oldukça iyi bir performans sergileyen İzmir ekibi, ligin en çok gol atan 3 takımından biri oldu.

Toplamda 10 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılar, sadece Fenerbahçe maçında sevinç yaşayamadı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevu golsüz sona erdi. Defansta da çok dirençli gözüken İzmir ekibi, sadece 2 gol yiyerek Süper Lig'de en iyi savunma performansı gösteren takımlardan biri oldu. Göztepe 1-1 sona eren Tümosan Konyaspor ve Zecorner Kayserispor (D) maçlarında kalesinde gol gördü. Göztepe, kazandığı 3 müsabakada da rakiplerine sevinç yaşatmadı. Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor ve İzmir'de Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da ise Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. Göztepe ligin 7'nci haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ikas Eyüpspor'un rakibi olacak.