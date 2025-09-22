Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Liverpool maçında sahada..."

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un lige iyi başlayan takımlardan birisi olduğunu ve maçın kolay olmayacağını beklediklerini söyleyen Okan Buruk, "Oyun olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. 9 gün önce maç oynamıştı. Daha diri bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Son 2 maçta 3'lü oynamışlardı. Bugün öyle olmadı. Orta saha oyuncularımızı baskı için çıkarttığımız çalışmalar yapmıştık. Baskılara doğru gidemediğimizi gördük. Baskı dizilişimizi değiştirdik. Devre arası net bir şekilde baskı eşleşmelerini anlattık. Yunus ile Jevtovic'i karşıladık. İkinci yarı daha iyi oynadığımız bölümdü. 3-0 sonrasında çok fazla değişiklik yaptık. Yorulanlar vardı. Üst üste maçlar oynadık. Mental yorgunluklar zorluklar çıkartabiliyor. Son farklı mağlubiyet mental olarak aşağı çeken maç oldu. Önemli olan kazanmaktı.

"LEMINA ÜST ÜSTE MAÇLAR ÇIKARTMAKTA ZORLANDI"

Kazandığımız için sevinçliyiz. Daha iyi oyun oynamamız gerekiyor. Bugün 6'da 6 yaptık ama bugünkü oyun Alanyaspor deplasmanında yetmeyebilir. Frankfurt maçında iyi oynadığımız ilk yarıyı 3-1 geride kapattık. Burada kötü oynadık ama 2-0 önde girdik. Rotasyonlar yapacağız. Davinson, milli takımda maç oynadı. Sonrasında Eyüpspor ve bir maç daha oynadı. Bugün belli bir bölümde dinlendirdik. Lemina üst üste maçları çıkartmakta zorlandı. Bugün Sara'yı başlatmayı düşünüyordum. Sakatlıktan dolayı kenardan getirdik. Değişiklikler oluyor. Biz de özellikle milli takıma gidenlerin yorgunluklarının daha olacağını düşündüğümüz için sakatlıkları önlemek adına değişiklikleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ OLARAK YETEN BİR MAÇ OYNADIK"

Türkiye'de şampiyon olmanın değerli bir durum olduğuna dikkat çeken Buruk, "Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapılıyor. 4 büyük takımın harcadığı bütçeler var. Sadece Türk değil, yabancı da çok önemli teknik adamlar geliyor. Türkiye'de şampiyon olmanın normal olduğunu düşünmüyorum. Değerli bir şey. Siz, kazandıkça bunu normalleştiriyorsunuz. Türkiye'de zaten kazanılıyor deniliyor. Türkiye'de her sene 5 şampiyon çıkmıyor. 1 takım şampiyon oluyor. Bunu normalleştirmemek lazım. Avrupa'daki başarıları değerlendirmek gerekiyor. İlk yarısını iyi oynadığımız bir maçta devre 3-1 geride girdik. Utanacağımız bir oyunla buraya dönmenin taraftar üstünde yarattığı etkiyi ölçemezsiniz. Beklentinin fazla olması. Bunu yaratan biziz. Üzen de biziz. Burada kendimizi affetmeyeceğiz. Bir sonraki maç geliyor. Onu unutup ayağa kalkmanız gerekiyor. Kazanmak, onun için önemliydi. Oyuncularda da maç öncesi görebiliyorsunuz. Taraftarımız bizi destekledi, takımın yanındaydı. Bugün 6'da 6, geçen sene son 8 maçın 8'ini kazandık. 14 maçtır kazanıyoruz. Bizim de hedeflerimiz büyük. Hedeflere ulaşamadığınız zaman, istemediğimiz sonuçlar aldığımız zaman üzülüyoruz. Oyun olarak yetmedi ama sonuç olarak yeten bir maç oynadık. Ligin iyi takımlarından birine karşı en iyi halimiz refleks veremedik. Bir sonraki maç hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HATALARINIZ DAHA KOLAY CEZALANDIRIYORLAR"

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in aynı tempoya sahip olmadığını belirten Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Aynı tempoyu bulamıyorsunuz. Topun oyunda kalma süresi aynı değil. Her hafta daha düşük tempoda maçlar oynarken, 2, 3 haftada yüksek tempoda oynuyorsunuz. Bu, bir sonraki maç için zor olabiliyor. İki maç arasında ne fark var derseniz Frankfurt bütün pozisyonları gole çevirdi ya da biz yardım ettik. Türkiye'de sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Bu sonuca biz de ulaşabilirdik. Frankfurt maçı 1-0 giderken 2, 3 yapar mıyız derken devreye 3-1 geride girdik. Orada daha fazla cezalandırma var. Hatalarınızı daha kolay şekilde cezalandırıyorlar."

"GERÇEK BU DEĞİL"

UEFA'nın Frankfurt maçındaki verileriyle kendilerine gelen verilerin farklı olduğunu belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı gün gelen veriler çok doğru olmuyor. Bize gelen değerler iki takımın da 119 kilometre koştuğu. Maç sonu UEFA'nın sitesinden alan doğruluğunu PSV - Saint Gilloise maçından ölçebiliriz. Saint Gilloise 144 kilometre koştu gözüküyor. PSV de 141 kilometre. Kalecinin 12, 13 kilometre koşması lazım. O yüzden UEFA'nın sitesindeki verilerde bir problem var. Ben de maçtan sonra söylendiğinde rakip topun peşinden daha çok koştu o yüzden mi dedim. Onlar yaklaşık 40, 45 kilometre topun peşinde koşmuş. Mesafeler eşit. Bu kadar fark nasıl oldu diye düşünüyordum. 10 kişi kalsanız ama bu kadar fark olacağını düşünmüyorum. Yanlış olduğu ortaya çıktı. Eleştiri olabilir. Ben de dışarıda olan birisi olsam, verinin gerçek olup, olmadığını bilmiyorsunuz. Bunu eleştireceksiniz. Gerçek bu değil. Birbirine çok yakın mesafeler kat ettiğini görüyorsunuz. Atletik performans ekibi eleştirildi. Bu dördüncü senemiz. Geçen sene 55 maç oynadık. Milli oyuncuları koyduğunuz zaman 70 maçlara çıkan oluyor.

Türkiye'nin en az sakatlanan takımıyız. Kendi ekibimin başarısına inanıp, güveniyorum. Sadece Türk olduklarını için eleştirildiğini biliyorum. Ülkemizden yabancı teknik adam, antrenör ekip, atletik performans ekibi, analiz birçok insan gelip geçiyor. Burada 3 senenin şampiyonu ve iyi çalışan iyi hazırlanan takımı. Bu sene için şunu söyleyebilirim. İlkay, Kulüpler Dünya Kupası oynadı. Uzun bir tatil yaptı. Sonrasında ilk maçların çoğunda süre almadı. Onun laktak testinde düşük olması normal. Onu da en yüksek İlkay çıktı deyip, oradan vurmaya çalıştılar. Fiziksek olarak gelişiyor. 11-12 kilometre koşabiliyor ama şiddetli koşularda zorlanabilir. Bizim orta sahadaki oyuncularımız 14'lerde. Singo da daha düşük, takımın altında çıktı. Oynata oynata hazırlıyoruz."

"OSİMHEN'İN LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili dek konuşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antrenmanın bir kısmında yer aldı. Ufak ağrıları var. Ama bunların tolere edip oynaması halinde bir sonraki maçımızda takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Dün 10 dakikalık bölümde bizimle beraber oldu. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Liverpool maçında sahada olmasını bekliyoruz."