Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla bir araya geldi

Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın önemine vurgu yaparak, "Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerek, disiplin gerek ama en çok sevgi lazım. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe başkanı olmak en büyük hayalimdi. Biz, küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Sizler tarihe geçeceksiniz. Lütfen tedirgin olmayın. Değişim insanı tedirgin edebilir. Merak etmeyin, daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.