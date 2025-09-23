Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb kafilesi belli oldu
Giriş Tarihi: 23.9.2025 16:17

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb kafilesi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Dinamo Zagreb’in konuğu olacak.

DHA
Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb kafilesi belli oldu

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin Dinamo Zagreb kafilesi de belli oldu. Sakatlıkları süren Jhon Duran ve Alvarez'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Zagreb karşılaşmanın kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Brown, Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Nene, En-Nesyri, Cenk Tosun."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb kafilesi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz