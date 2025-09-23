Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb kafilesi belli oldu

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin Dinamo Zagreb kafilesi de belli oldu. Sakatlıkları süren Jhon Duran ve Alvarez'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Zagreb karşılaşmanın kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Brown, Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Nene, En-Nesyri, Cenk Tosun."