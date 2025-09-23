Göztepe’de 9 oyuncu gol katkısı yaptı

Bu sezon kurduğu genç kadrosuyla ligde şu ana kadar fark yaratıp birçok kulübün örnek alarak baktığı sarı-kırmızılılar 10 kez fileleri sarstı. Göztepe'de atılan goller 9 farklı oyuncudan geldi.

İzmir ekibinde Nijeryalı orta saha Dennis 2 golle takımın en skorer ismi olurken, Bokele, Emersonn, Olaitan, Janderson, Efkan, Juan, Rhaldney ve Sabra da 1'er kez sevinç yaşadı. Deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında takımın son golünü kaydeden Brezilyalı golcü Emersonn 3'üncü hafta sonunda Fransa'nın Toulouse takımına satıldı ve Göz-Göz'den ayrıldı. Geride kalan 6 maçın 5'inde sevinç yaşayan Göztepeli oyuncular sadece Fenerbahçe maçında ağları sarsamadı. 2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi.