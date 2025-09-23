Milan, İtalya Kupası’nda adını bir üst tura yazdırdı!

İtalya Kupası son 32 turunda Milan, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi.

San Siro'daki mücadelede kırmızı-siyahlılar, 18. dakikada rakibin 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğü eline aldı. Lecce'de Jamil Siebert'in kırmızı kart görmesiyle eksilen konuk ekip, oyunda tutunmakta zorlandı.

Milan'ın gollerini 20. dakikada Santiago Gimenez, 51. dakikada Christopher Nkunku ve 64. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Rahat bir galibiyet alan Massimiliano Allegri'nin öğrencileri kupada yoluna emin adımlarla devam etti.