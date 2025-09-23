Osimhen’in oynamasını umut ediyoruz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in bir sonraki maçta oynamasını umut ettiğini söyledi. Buruk, ''Osimhen'in kontrolleri yapıldı. Antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor.dedi. Tecrübeli çalıştırıcı Konya maçı içinse, "Son 15-20 dakika rakibe şut şansı verdik. Ama bence değerli olan kazanmamızdı.Oyuncularımız etkilendi. Aslında iki maçı karşılaştırdığımızda 3-1 yenik girdiğimiz Frankfurt maçının ilk yarısıyla bugünkü (dünkü) maçın arasında dağlar kadar fark var. Orada iyi oynamıştık ilk yarıda, burada ise tersi oldu. Alanyaspor maçına hazırlanacağız. Sonra Liverpool ve Beşiktaş maçları var" diye konuştu.