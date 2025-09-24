DINAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında! Tedesco’nun 11’i belli oldu...

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.
Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
11'LER:
D.ZAGREB: Nevistic, Goda, Zajc, Beljo, Hoxha, Lisica, Valincic, McKenna, Misic, Dominguez, Ljubicic
F.BAHÇE: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En Nesyri
EKSİKLER
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.