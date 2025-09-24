Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DINAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında! Tedesco'nun 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.9.2025 20:49 Son Güncelleme: 24.9.2025 20:50

DINAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında! Tedesco'nun 11'i belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Mücadele öncesinde Domenico Tedesco'nun 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...



Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

11'LER:

D.ZAGREB: Nevistic, Goda, Zajc, Beljo, Hoxha, Lisica, Valincic, McKenna, Misic, Dominguez, Ljubicic

F.BAHÇE: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En Nesyri

EKSİKLER

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.


