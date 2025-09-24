Hocasından Carlos Cuesta’ya büyük övgü!

Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta için dikkat çeken bir açıklama geldi. Vasco da Gama teknik direktörü Fernando Diniz, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİM KARARINI VERECEK"

Diniz yaptığı açıklamada, "Cuesta sağlam bir oyuncu; savunmada hata yaptığını düşünmüyorum. Kısıtlı bütçemizle çok iyi bir oyuncuyu kadromuza kattık. Yönetim, oyuncu için kararını verecek." dedi.

Vasco, oyuncu için Galatasaray'a 750 Bin euro kiralama bedeli ödedi. Anlaşmaya göre kiralama, şarta bağlı olarak bir sezon daha uzatılabilir. Bu durumda toplam kiralama ücreti 2 milyon 250 bin euroya çıkacak. Cuesta'nın satın alma opsiyonu ise 5 milyon 750 bin euro olarak açıklanmıştı.