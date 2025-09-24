Sadettin Saran: "Camiamızın gücünü herkese göstermek istiyoruz"

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan 38'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Basketbolda dördüncü kupayı alacaklarına inandıklarını belirten Sadettin Saran, "İnşallah dördüncü kupa olacak. Müthiş bir takım, müthiş bir koç, müthiş bir ekip. Başkan Ali Koç ve Sertaç Bey'in çok büyük emekleri var. Dördüncü kupayı onlar sayesinde alacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dördüncü kupayı da alıp rekor kırmak istediklerini belirterek, "Çok büyük olay. İnşallah öyle olacak. Hakikatten gurur duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.

"İNŞALLAH ÇOK İYİ SONUÇLARLA DÖNECEĞİZ"

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bu akşam Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe'nin deplasmandan iyi sonuçla döneceğini ifade eden Saran, "Dün Samandıra'daydım bunu konuştuk. Bugün oyuncularla konuştuk, mesajlaştık. İnşallah çok iyi sonuçlarla döneceğiz. Onları iyi karşılayacağız" diye konuştu.

"BİRLİK, BERABERLİK VE ŞAMPİYON OLMAK"

Fenerbahçe'nin gücünü herkese göstermek istediklerine değinen Saran, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bütün samimiyetimle söylediğim şeyler. Birlik, beraberlik ve şampiyon olmak. Artık kardeşçe, özellikle de birbirimizle kavga etmeden camiamızın gücünü herkese göstermek istiyoruz. Önce kendimize hatırlatmamız lazım. İnşallah iyi olacak."