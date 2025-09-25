Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 25.9.2025 21:30

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

AA
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Basına kapalı ve yaklaşık 1 saat süren idmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçla noktaladı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına 27 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

