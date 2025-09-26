Beşiktaş’ta 4 genç futbolcuyla sözleşme imzalandı!

Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 4 genç futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşmeye imza atıldı.

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.