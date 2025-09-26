Futbolda haftanın programı!

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 7, Trendyol 1. Lig'e 8, Nesine 2. Lig'e 6, Nesine 3. Lig'e 4, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 2. hafta müsabakalarıyla sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

Yarın:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin)

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

19.00 Menemen FK-Muşspor (Menemen İlçe)

28 Eylül Pazar:

14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Dağılgan)

15.00 Mardin 1969 Spor-KCT 1461 Trabzon FK (Kızıltepe İlçe)

15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Adanaspor (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Ankara Demirspor-Yeni Malatyaspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Güzide Gebzespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Aleattin Kurt)

16.00 Somaspor-Aliağa Futbol (Soma Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Fethiye İlçe)

19.00 Bursaspor-Isbaş Isparta 32 SK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Beyaz Grup

28 Eylül Pazar:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-GMG Kastamonuspor (Erbaa İlçe)

15.30 İskenderunspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kırıkhan İlçe)

15.30 Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor (Ali Hoşfikirer)

16.00 Kepezspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Sultan Su İnegölspor-Muğlaspor (İnegöl İlçe)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Batman Petrolspor (Elazığ)

19.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)

19.00 Bucaspor 1928-Beykoz Anadoluspor (Yeni Buca)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.30 Polatlı 1926 SK-Çorluspor 1947 (Polatlı İlçe)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor (Bolluca)

16.00 Kestel Çilekspor-Etimesgut SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Bursa Nilüfer Futbol-İnkılap Futbol (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

28 Eylül Pazar:

16.00 Edirnespor-Astor Enerji Çankayaspor (Edirne Şehir)

16.00 Yalova FK 77-Bursa Yıldırımspor (Yalova Atatürk)

16.00 Bulvarspor-Galataspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Silivrispor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

2. Grup

Yarın:

14.00 Mdgrup Osmaniyespor-Kahramanmaraşspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Faruk Çelik)

15.30 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Niğde Belediyespor (Başpınar)

28 Eylül Pazar:

15.00 Ağrı 1970 SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Kilis 1984-Kırıkkale FK (7 Aralık)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 Suvermez Kapadokyaspor-12 Bingölspor (Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)

15.30 Silifke Belediyespor-Diyarbekirspor (Silifke Şehir)

3. Grup

Yarın:

14.00 1926 Bulancakspor-52 Orduspor FK (Bulancak İlçe)

15.00 Amasyaspor-Düzce Cam Düzcespor (12 Haziran)

15.00 Çayelispor-Tokat Belediyespor (Çayeli İlçe)

28 Eylül Pazar:

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Artvin Hopaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Sebat Gençlikspor-Pazarspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

15.30 Karabük İdmanyurdu-Zonguldakspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Orduspor 1967-Giresunspor (Yeni Ordu)

4. Grup

Yarın:

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Söke 1970 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazar:

16.00 Oktaş Uşakspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Alanya 1221 Futbol-Karşıyaka (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Tire 2021 FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

16.00 Nazillispor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Denizli Atatürk)

16.00 Afyonspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Zafer)

19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Kütahyaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

28 Eylül Pazar:

14.00 Fenerbahçe Arsavev-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükdonyasis Tesisleri)

15.00 Fatih Vatanspor-Galatasaray GAİN (İBB Balat)

15.00 Hakkarigücüspor-Prolift Giresun Sanayispor (Merzan Şehir)

15.00 Trabzonspor-Yüksekovaspor (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget SK (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)

15.00 1207 Antalyaspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

16.00 Beşiktaş-ALG Spor (Beylerbeyi 75. Yıl)