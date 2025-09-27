Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Yaşadığımız sıkıntı devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor'la 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Stoilov, "Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik. Bu bölümde sıkıntılar yaşadık.

Hücumda yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve pozisyonlarda daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz. Çok iyi bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız." diye konuştu.