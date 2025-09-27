Süper Lig: Gaziantep FK ile Samsunspor yenişemedi!

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Gaziantep'te oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor'un puanı 12 olurken, Gaziantep FK 11 puana yükseldi.

Gelecek hafta Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 30 Lungoyi), Arda Kızıldağ, Abena, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 87 Bacuna), Rodrigues, Sorescu (Dk. 30 Camara), Bayo, Maxim

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Borevkovic) , Drongelen, Tomasson, Musaba (Dk. 66 Soner Gönül), Holse (Dk. 88 Makoumbou), Yunus Çift (Dk. 78 Celil Yüksel), Ntcham, Coulibaly (Dk. 46 Mouandilmadji), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 4 Drongelen, Dk. 19 Cherif Ndiaye (Samsunspor) Dk. 45 Lungoyi, Dk. 75 Abena (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sorescu, Dk. 32 Rodrigues, Dk. 45 Melih Kabasakal, (Gaziantep FK), Dk. 45 Okan Kocuk, 45+6 Coulibaly, Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 78 Yunus Çift (Samsunspor)