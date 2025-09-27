Trendyol 1. Lig: 5 gollü maçta Esenler Erokspor, Iğdır FK’ye mağlup!

1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı konuk ekip Iğdır FK, 3-2 kazanmayı başardı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ahmet Engin, 9. dakikada Koita ile 56. dakikada Fofana kaydetti. Esenler Erokspor'un golleri ise 25. dakikada Kayode, 51. dakikada ise Recep Niyaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 14'e yükseltirken, Esenler Erokspor 16 puanda kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Jack dk. 63), Amilton, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 78), Kanga (Catakovic dk. 78), Berat Luş (Faye dk. 78), Kayode

Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Rotariu dk. 56), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Ali Kaan Güneren dk. 62), Ahmet Engin (Eyüp Akcan dk. 55), Gökcan Kaya, Fofana, Koita (Mendes dk. 72)

Goller: Kayode (dk. 25), Recep Niyaz (dk. 51) (Esenler Erokspor), Ahmet Engin (dk. 7), Koita (dk. 9), Fofana (dk. 56) (Iğdır FK)