Başakşehir’den hakem tepkisi!

Başakşehir, Konyaspor ile Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaştı. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole tepki gösterdi.
Konyaspor'da Ndao'nun golünden önce topun Muleka'nın eline çarptığı itirazında bulunan Başakşehir sosyal medya hesabından, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı" paylaşımı yaptı. İstanbul ekibinin bu tepkisi sosyal medyada gündeme oturdu.
Başakşehir'in Paylaşımı:
"👋🏻 Türk futbolunda bugün 𝐞𝐥𝐥𝐞 asist yapıldı!" https://t.co/UtI97g02Qt