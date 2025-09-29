Hakem Emre Kaya’ya bıçaklı saldırı

3. Lig 4. Grup'taoynanan Altay-Eskişehir maçının yardımcı hakemi Emre Kaya kaldığı otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayıp, bacağından yaralandı. Olay cumartesi gününü pazara bağlayan gece yarısı 02.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1467'nci Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada 27 yaşındaki hakem sol baldırından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Emre Kaya kendi imkânlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne gitti. Kaya'nın sözlü ifadesinde saldırganı tanımadığını ve 'niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.