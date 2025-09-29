Kasımpaşa 90+3’te güldü

Süper Lig'de mutlak galibiyete ihtiyacı olan Çaykur Rizespor, taraftarının önünde Kasımpaşa'ya son nefeste 2-1 yenildi. 35. dakikada Habib Gueye ile üstünlüğü bulan konuk takım Kasımpaşa'yaİki takım da son anlarda da yüklenip gol aradı. Bunun meyvesini Kasımpaşa aldı.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 8'e yükseltti. Çaykur Rizespor, 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa da Konyaspor'u ağırlayacak.