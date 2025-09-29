Real Madrid koltuğunda oldu! Milan liderliğe yükseldi | 5 büyük ligde haftanın görünümü...

İspanya'da Barcelona, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İspanya LaLiga'nın 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.

Atletico Madrid'de golleri Robin Le Normand, Alexander Sörloth, Julian Alvarez (2) ve Antoine Griezmann attı. Real Madrid ise golleri Kylian Mbappe ve milli oyuncu Arda Güler ile buldu.

Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenerek liderliğe yükselirken, Villarreal de Athletic Bilbao'yu 1-0'lik skorla geçti.

LaLiga'da Barcelona 19 puanla liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid 18 puanla ikinci sıraya geriledi. Villarreal ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.