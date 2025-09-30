Okan Buruk'tan Salah açıklaması: "Önceden haber almıştık"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında Galatasaray, Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye, "Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Toreira, İlkay, Barış Alper, Yunus, Osimhen." 11'iyle başlayacak.

Konuk ekip Liverpool ise, "Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Jones, Gakpo, Ekitike, Frimpong, Gravenberch." kadrosuyla sahada yer alacak.

OKAN BURUK'TAN SALAH AÇIKLAMASI

İngiliz ekibinin yıldız futbolcusu Mohamed Salah ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde Arne Slot'un Salah kararını değerlendirdi.

"HABERİNİ ALMIŞTIK"

Okan Buruk, "Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması. Bunu da önceden haber almıştık." dedi.