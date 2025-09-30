Victor Osimhen'den galibiyet sözleri: "Dünyanın en büyük takımı Galatasaray"

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımı tebrik eden yıldız forvet, "Açıkçası takımı tebrik etmek istiyorum. Bizim için zorlu bir rakipti. Buradaki taraftarlar hariç birçok insan bizim kazanacağımızı düşünmüyordu. Takımdan 3 hafta uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu..." dedi.

Maçtaki tek golün sahibi olan Osimhen son olarak, "Buraya gelmemin sebebi bu taraftarlardı. Taraftarın bu şekilde beni desteklemesi çok gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Kulübümüzü ve taraftarlarımızı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.