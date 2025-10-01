Arda asist yaptı Madrid fark attı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Marsilya'yı 2-1 yenen Real Madrid, dün de tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösteren Kazakistan ekibi Kairat'ı 5-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 80 dakika sahada kalırken 73'te Mbappe'ye asist yaptı. Mbappe'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada diğer goller Camavinga ve Brahim Diaz'dan geldi. 62 kez topla buluşan Arda, 42 pasında 35 isabet sağladı.

EYLÜL AYININ EN İYİSİ!

3 şutunun birinde kaleyi tuttururken 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanabildi. 20 yaşındaki yıldız bir de ödül aldı. Arda, İspanya La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Milli futbolcumuz, Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Calros Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geçerek bu ödüle layık görüldü.