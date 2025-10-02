Galatasaray ve Beşiktaş'taki 20 futbolcuda "ilk derbi" heyecanı

GALATASARAY'DA 7 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK FORMA GİYEN NECİP UYSAL

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, mevcut kadroda Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta A takımda ilk kez 2009-2010 sezonunda forma şansı bulmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısındaki derbilerde ligde 17 maçla en fazla mücadele eden oyuncu konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipteki 17. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a karşı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Mert Günok 5, Salih Uçan 4, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz 3'er, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Emirhan Topçu 2'şer defa sarı-kırmızılı ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.

GALATASARAY'DA DERBİNİN EN TECRÜBELİSİ BARIŞ ALPER YILMAZ

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, ligde 7 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılılardaki 5. sezonunu geçiren 25 yaşındaki milli futbolcu, ilk Beşiktaş derbisine 2021-22 sezonunda çıktı. Barış Alper, ligde siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Öte yandan Lucas Torreira 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı beşer; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Davinson Sanchez dörder; Mario Lemina ve Yunus Akgün üçer; Gabriel Sara ile Victor Osimhen ise 2'şer defa bu derbide forma giydi.