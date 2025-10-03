7 golle maçta kazanan Rizespor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip Rizespor, ilk yarıyı Rak-Sakyi ve Jurecka'nın golleriyle 2-1 önde kapattı. Ev sahibinin golü ise Soner Dikmen'den geldi.
İkinci yarıya da golle başlayan Rizespor, Rak-Sakyi'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı.
ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Antalyaspor'da Van de Streek, 59. dakikada itirazları sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son bölümünde ise bir kez daha arka arkaya gollere tanıklık edildi.
Rizespor'da Zeqiri ve Mihaila ağları havalandırırken, Antalyaspor'da Cvancara fileleri sarstı.
Böylelikle Rizespor, 7 gollü maçtan 5-2'lik skorla galibiyetle ayrılan taraf oldu ve puanını 8'e yükseltti. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.