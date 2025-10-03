7 golle maçta kazanan Rizespor!

ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Antalyaspor'da Van de Streek, 59. dakikada itirazları sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son bölümünde ise bir kez daha arka arkaya gollere tanıklık edildi.

Rizespor'da Zeqiri ve Mihaila ağları havalandırırken, Antalyaspor'da Cvancara fileleri sarstı.

Böylelikle Rizespor, 7 gollü maçtan 5-2'lik skorla galibiyetle ayrılan taraf oldu ve puanını 8'e yükseltti. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.