Giriş Tarihi: 3.10.2025 09:54

Süper Lig'in 8.haftası başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'e 8.hafta maçları, bu akşam oynanacak Antalyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Zecorner Kayserispor karşılaşmalarıyla başlayacak.

AA
Süper Lig'de 8.hafta maçları başlıyor. Ligi bu haftasında derbi heyecanı da yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

Yarın:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

